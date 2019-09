राहुल गांधींचा ट्रोलर्सना टोमणा; काय म्हणाले पाहा!

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी कायम या ना त्या कारणाने चर्चेत असतात. पूर्वी त्यांना त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्यावर ट्रोल केलं जाययं. राहुल गांधी सोशल मीडियावर कुठं ट्रोल झाले नाहीत, असा एकही दिवस नसायचा. निवडमुकांच्या काळात तर राहुल चांगल्या वाईट दोन्ही कारणांनी चर्चेत होते. आज, शिक्षकदिनाच्या निमित्तानं राहुल यांनी ट्रोलर्स आणि सत्ताधारी भाजपचा समाचार घेतला आहे.

On #TeachersDay I thank all those from whom I’ve learnt, over the years

That includes the army of social media trolls, some journalists-with-an-agenda & my political adversaries, whose vicious barbs, false propaganda & anger has taught me a lot & made me much stronger

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 5, 2019