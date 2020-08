कपिल सिब्बल यांच्या एका ट्विटने काँग्रेसमध्ये खळबळ

नवी दिल्ली : काँग्रेसमध्ये Congress नेतृत्वपदावरून सुरू असलेल्या वादाला आज वेगळं वळण लागलंय. पक्षाचे नेते राहुल गांधी Rahul Gandhi यांनी ज्येष्ठ नेत्यांना भाजपची फूस लावल्याचा आरोप केलाय. त्यानंतर संतापलेल्या कपिल सिब्बल Kapil Sibbal यांनी ट्विटरवरून राहुल गांधी यांना जोरदार प्रत्युत्तर देऊन, राजीनाम्याची तयारी दाखवलीय.

सिब्बल यांची नाराजी

कपिल सिब्बल हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांनी दिल्लीती चांदनी चौक लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. यूपीए-1 आणि यूपीए-2च्या काळात ते केंद्रात मंत्रिपदावर होते. पक्षातील 30 वर्षांच्या कारकिर्दीत एकदाही पक्षविरोधी वक्तव्य केलं नसल्याचं सांगून, कपिल सिब्बल यांनी आपल्या ट्विटमध्ये नाराजी व्यक्त केलीय. कोर्टात पक्षाची योग्य बाजू मांडून पक्षाचं प्रामाणिकपणे काम केल्यानंतरही आमच्यावर भाजपशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप होत आहे, अशा शब्दांत सिब्बल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

Rahul Gandhi says “ we are colluding with BJP “

Succeeded in Rajasthan High Court defending the Congress Party

Defending party in Manipur to bring down BJP Govt.

Last 30 years have never made a statement in favour of BJP on any issue

Yet “ we are colluding with the BJP “!

— Kapil Sibal (@KapilSibal) August 24, 2020