भाजपशी जवळीकता नडली; काँग्रेस आमदाराची पक्षातून हकालपट्टी

दिसपूर - भाजपशी जवळीकता साधण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या काँग्रेस आमदाराला महागात पडली आहे. संबंधित आमदाराची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. काँग्रेसने त्यांच्या आसाममधील एका आमदारावर सहा वर्षांच्या हकालपट्टीची कारवाई केली आहे. राजदीप गोवाला असं या आमदारांचे नाव आहे. काँग्रेसने याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, पक्षविरोधी कृतीमुळे आमदार राजदीप गोवाला यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

पक्षाचे महासचिव केसी वेणुगोपाल यांनी म्हटलं की, काँग्रेस अध्यक्षांनी आमदार राजदीप गोवाला यांना पक्षविरोधी कृती केल्या प्रकरणी कारवाई केली आहे. पक्षातून सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी करण्यात आली आहे.

Congress MLA in Assam, Rajdeep Gowala expelled from the party for a period of six years, "for indulging in anti-party activities." pic.twitter.com/BKhGWDw18o

