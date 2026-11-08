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MLA रेस्ट हाऊसमध्ये अनोळखी तरुण-तरुणी घुसले, काँग्रेस आमदाराने दार उघडताच आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसले; राजकारणात खळबळ, नेमकं प्रकरण काय?

Bhopal Crime: आमदार विश्रामगृहात अनोळखी तरुण-तरुणी आक्षेपार्ह अवस्थेत आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. काँग्रेस आमदाराने खोलीचा दरवाजा उघडताच हा प्रकार उघडकीस आल्याचा दावा केला जात आहे.
Congress MLA finds couple in his room

Congress MLA finds couple in his room

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथे राजकारणात खळबळ उडवणारी घटना घडली आहे. महिदपूरचे काँग्रेस आमदार दिनेश जैन बोस यांच्या खोलीत एक तरुण आणि एक महिला आक्षेपार्ह अवस्थेत आढळल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या अनुपस्थितीत ही घटना घडली असून या प्रकारामुळे आमदार विश्रामगृहातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

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