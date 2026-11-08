MLA रेस्ट हाऊसमध्ये अनोळखी तरुण-तरुणी घुसले, काँग्रेस आमदाराने दार उघडताच आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसले; राजकारणात खळबळ, नेमकं प्रकरण काय?

मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथे राजकारणात खळबळ उडवणारी घटना घडली आहे. महिदपूरचे काँग्रेस आमदार दिनेश जैन बोस यांच्या खोलीत एक तरुण आणि एक महिला आक्षेपार्ह अवस्थेत आढळल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या अनुपस्थितीत ही घटना घडली असून या प्रकारामुळे आमदार विश्रामगृहातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, महिदपूरचे काँग्रेस आमदार दिनेश जैन बोस यांनी विधानसभा सचिवालयात एक तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत त्यांनी '' त्यांच्या अनुपस्थितीत खोलीत एक तरुण आणि एक महिला आक्षेपार्ह अवस्थेत आढळले. यानंतर आमदार दिनेश जैन बोस घटनास्थळी दाखल होताच दोन्ही तरुण-तरुणीने पळ काढल्याचे'' त्यांनी म्हटले आहे..IAS बनण्याचं स्वप्न भंगलं, KBCमध्येही अपयश; अखेर शॉर्टकट म्हणून गुन्हेगारीचा मार्ग निवडला, बीटेक पदवीधर तरुणाला अटक.नेमके काय घडले?आमदार दिनेश जैन बोस यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, २ नोव्हेंबर रोजी ते दिल्लीहून परतल्यानंतर दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या विश्रामगृहात पोहोचले. यावेळी त्यांना खोली क्रमांक १४-१५ देण्यात आली होती. मात्र विश्रामगृहात पोहोचल्यावर त्यांनी खोली क्रमांक १५ ची चावी मागितली असता ती उपलब्ध नव्हती. त्यानंतर त्यांना खोली क्रमांक १४ ची चावी देण्यात आली..तथापि, आमदार दिनेश जैन बोस खोली क्रमांक १४ वर पोहोचले असता त्यांना शेजारच्या खोली क्रमांक १५ मध्ये एक तरुण आणि एक महिला आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसून आले. यावेळी त्यांना पाहताच दोघांनीही तेथून पळ काढला. मात्र 'मला नेमून दिलेल्या खोलीत अनोळखी लोकांना आक्षेपार्ह अवस्थेत पाहिन्यानंतर आमदारांना धक्का बसला.'.Mumbai: झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरून वाद, 'एसआरए'च्या अधिकारांवर महापालिकेचा आक्षेप.त्यांच्या खोलीच्या चाव्या रिसेप्शन काउंटरजवळ ठेवल्या असताना केअरटेकरने त्यांच्या माहिती किंवा परवानगीशिवाय चाव्या अनोळखी व्यक्तींना कशा दिल्या? असा सवाल करत त्यांनी याप्रकरणात तक्रार दाखल केली. तसेच विधानसभा सचिवालयाला पत्र लिहिण्यात आले असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. दरम्यान, आमदारांनी विधानसभा सचिवालयाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.