देश

चिखल पाहून कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर बसले खासदार, पूरग्रस्त भागाची केली पाहणी; VIDEO VIRAL

Congress MP Viral Video : पुराची पाहणी कऱण्यासाठी काँग्रेस खासदार कार्यकर्त्यांसह गेले होते. पण पूरग्रस्त भागात चिखल अन् पाणी पाहून ते थेट कार्यकर्त्याच्या पाठीवर बसले. याचा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे.
चिखल पाहून कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर बसले खासदार, पूरग्रस्त भागाची केली पाहणी; VIDEO VIRAL
सूरज यादव
Updated on

देशात उत्तरेकडील राज्यांमध्ये पावसानं हाहाकार उडाला आहे. पंजाब पासून उत्तराखंडपर्यंत पावसाची संततधार सुरू आहे. पंजाबमध्ये पूरस्थिती भीषण बनली आहे. तर बिहारलासुद्धा पावसाचा तडाखा बसलाय. काही भागात पूरस्थिती निर्माण झालीय. याच पुराची पाहणी कऱण्यासाठी काँग्रेस खासदार कार्यकर्त्यांसह गेले होते. पण पूरग्रस्त भागात चिखल अन् पाणी पाहून ते थेट कार्यकर्त्याच्या पाठीवर बसले. याचा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
Congress
Bihar
Video
video viral
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com