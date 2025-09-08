चिखल पाहून कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर बसले खासदार, पूरग्रस्त भागाची केली पाहणी; VIDEO VIRAL

देशात उत्तरेकडील राज्यांमध्ये पावसानं हाहाकार उडाला आहे. पंजाब पासून उत्तराखंडपर्यंत पावसाची संततधार सुरू आहे. पंजाबमध्ये पूरस्थिती भीषण बनली आहे. तर बिहारलासुद्धा पावसाचा तडाखा बसलाय. काही भागात पूरस्थिती निर्माण झालीय. याच पुराची पाहणी कऱण्यासाठी काँग्रेस खासदार कार्यकर्त्यांसह गेले होते. पण पूरग्रस्त भागात चिखल अन् पाणी पाहून ते थेट कार्यकर्त्याच्या पाठीवर बसले. याचा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे..कार्यकर्त्याच्या पाठीवर बसून पुराची पाहणी करणाऱ्या खासदाराचं नाव तारिक अन्वर असं आहे. ते कटिहार मतदारसंघातून काँग्रेसचे खासदार आहेत. गंगा नदीला पूर आल्यानं काही भागांना फटका बसला. पुराचं पाणी ओसरलं असलं तरी काही भागात प्रचंड चिखल आहे..आयुषचा मृतदेह हत्येच्या ३ दिवसानंतरही ससूनमध्येच, अंत्यसंस्काराला इतका वेळ का?.पुराचा फटका बसलेल्या भागाची पाहणी करण्यासाठी रविवारी खासदार तारिक अन्वर धुरियाही इथं पोहोचले होते. शिवनगर आणि सोनाखाल या गावात पाहणी करताना वाटेत चिखल आणि पाणी साचलेलं होतं. त्यातून चालत कसं जायचं म्हणून खासदार महोदय चक्क स्थानिक कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर बसले. कार्यकर्त्याच्या पाठीवर बसून पूरस्थितीची पाहणी करत असल्याचा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे..खासदारांना आधी चिखल आणि पाणी असलेल्या रस्त्यानं नेलं जातं. त्यावेळी काही जणांनी खासदाराला पडू नये म्हणून धरलं आहे. खासदार तारिक अन्वर यांनी सांगितलं की, पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गेलो होतो. वाटेत चिखल होता. त्यावेळी स्थानिकांनी खांद्यावरूनच चला असा आग्रह केला. त्यांच्या विनंतीला नकार देता आला नाही. लोकांनी आग्रह केल्यानंच खांद्यावर बसून गेलो. पुराचं पाणी अजून गावांमधून पूर्ण ओसरलं नाहीय असंही खासदार तारिक अन्वर म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.