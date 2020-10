काँग्रेसला धक्का, गांधी कुटुंबीयांच्या निकटवर्तीय अनु टंडन यांचा राजीनामा

लखनऊ- काँग्रेसला मोठा झटका बसला आहे. उत्तर प्रदेशमधील काँग्रेसच्या नेत्या अनु टंडन यांनी गुरुवारी पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. टंडन यांचा राजीनामा पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाची नव्याने उभारणी करु इच्छितात. त्याचवेळी टंडन यांनी राजीनामा दिला आहे. टंडन या उन्नावच्या माजी खासदार असून गांधी कुटुंबीयांच्या अत्यंत निकटवर्तीय आहेत. टि्वटरवर त्यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. राज्यातील पक्षाचे नेते स्वतःचे ब्रँडिंग करण्यात मग्न आहेत. कोणीच पक्षाच्या हिताचा विचार करताना दिसत नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

मी काँग्रेससोबत गेल्या 15 वर्षांपासून जोडली गेलेली आहे. खासदार आणि एक कार्यकर्ता म्हणून जनतेची सेवा केली असल्याचे सांगताना त्यांनी प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांचे सहकार्य मिळाले नसल्याचा आरोप केला. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणूक पराभूत झाल्याचे जेवढे दुःख झाले नाही त्यापेक्षा पक्षाची सध्याची स्थिती पाहून होत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

Today, I have submitted my resignation from the Indian National Congress. My statement with regard to this is being shared by me. Need love and blessings of all my well wishers!

