महिलेच्या छळाचा आरोप असणाऱ्या ABVP च्या नेत्याला मोदी सरकारचे 'गिफ्ट'

चेन्नई- चेन्नईत काही दिवसांपूर्वी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (एबीव्हीपी) नेते तथा डॉ. सुब्बय्या षण्मुगम यांच्यावर एका महिलेचा छळ केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. षण्मुगम यांनी एका महिलेच्या दारासमोर मूत्र विसर्जन केले आणि त्यांच्या घरावर वापरण्यात आलेले मास्क आणि कचरा फेकल्याचा आरोप आहे. केंद्र सरकारने आता डॉ. षण्मुगम यांची मदुराई येथील एम्सच्या संचालक मंडळावर नेमणूक केली आहे. त्यामुळे तमिळनाडूच्या राजकारणात याला विरोध होताना दिसत आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, डॉ. षण्मुगम यांचा मदुराई एम्सच्या संचालक मंडळात समावेश करण्यात आला आहे. षण्मुगम हे किलपॅक मेडिकल कॉलेजच्या आँकोलॉजी विभागाचे प्रमुख आहेत. ते तामिळनाडू एबीव्हीपीचेही प्रमुख आहेत.

Is this an endorsement of indecent behaviour and also an incentive for other BJP cadres to follow suit? pic.twitter.com/E8ViIMOl6a

— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) October 28, 2020