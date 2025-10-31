Mallikarjun Kharge : 'सर्व समस्यांचे मूळ आरएसएस, त्यावर बंदी घाला; महात्मा गांधींच्या हत्येचा दाखला देत खर्गेंचा मोदींवर प्रहार

बंगळूर : कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि आरएसएस यांच्यातील वाद दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी (Mallikarjun Kharge) राज्य सरकारच्या आरएसएसच्या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करत केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यावर जोरदार टीका केली..खर्गे म्हणाले, "माझे वैयक्तिक मत असे आहे की, आरएसएसवर बंदी घालावी. कारण, देशातील बहुतेक कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्या आरएसएस आणि भाजपमुळे निर्माण होतात. १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीही आरएसएसवर कठोर टीका केली होती.".Suhas Shetty Case : बजरंग दल कार्यकर्त्याच्या हत्येमागे PFI चा कट उघड, NIA चा धक्कादायक अहवाल, 11 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल.'मोदी खोटं सत्यात रूपांतरित करण्यात पटाईत'काँग्रेस अध्यक्षांनी असा आरोप केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खोटं सत्यात बदलण्यात पारंगत आहेत. सरदार पटेल यांनी भारताच्या धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही चारित्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आरएसएसवर बंदी घातली होती. भाजपने प्रत्येक गोष्टीसाठी काँग्रेसवर आरोप करण्याऐवजी स्वतःच्या कृतींकडे पाहावे. तुम्ही सत्य कितीही लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी ते पुसता येणार नाही, असेही ते म्हणाले..पटेल आणि इंदिरा गांधींचा गौरवखर्गे म्हणाले, “आज सरदार पटेल यांची जयंती आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची पुण्यतिथी आहे. सरदार पटेल हे ‘लोहपुरुष’ होते आणि इंदिरा गांधी ‘लोहस्त्री’ होत्या. दोघांनीही देशाला एकत्र आणण्यासाठी मोठे योगदान दिले.”.'आरएसएसच्या विचारांनी गांधींची हत्या घडवून आणली'खर्गे यांनी सरदार पटेल यांनी आरएसएस संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख केला. त्या पत्रात पटेल यांनी नमूद केले होते की, “आरएसएसने असे वातावरण निर्माण केले की महात्मा गांधींची हत्या झाली.”.'नेहरू आणि पटेल यांच्यात मतभेद नव्हते'खर्गे म्हणाले, “आरएसएसचे सदस्य नेहमी नेहरू आणि पटेल यांच्यात मतभेद असल्याचा दावा करतात, परंतु दोघांमध्ये अत्यंत चांगले संबंध होते. नेहरू नेहमीच पटेल यांच्या कार्याचे कौतुक करत असत. गुजरातमध्ये पटेलांच्या पुतळ्याचे अनावरण नेहरू यांनी केले होते, तसेच सरदार सरोवर धरणाची पायाभरणीही त्यांनीच केली होती.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.