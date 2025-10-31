देश

Mallikarjun Kharge : 'सर्व समस्यांचे मूळ आरएसएस, त्यावर बंदी घाला; महात्मा गांधींच्या हत्येचा दाखला देत खर्गेंचा मोदींवर प्रहार

Mallikarjun Kharge supports RSS program ban in Karnataka : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आरएसएसवर बंदीची मागणी करत पंतप्रधान मोदींवर टीका केली. गांधीहत्या आणि देशातील अस्थिरतेला आरएसएस-भाजप जबाबदार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
Mallikarjun Kharge

Mallikarjun Kharge

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

बंगळूर : कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि आरएसएस यांच्यातील वाद दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी (Mallikarjun Kharge) राज्य सरकारच्या आरएसएसच्या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करत केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यावर जोरदार टीका केली.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Narendra Modi
RSS
mallikarjun kharge
Government of Karnataka

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com