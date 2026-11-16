देश

Congress: पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसकडून स्क्रीनिंग कमिट्या जाहीर; उत्तर प्रदेशची जबाबदारी 'या' नेत्याकडे

Congress Announces Screening Committees for 5 Poll-Bound States: पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या मंजुरीने आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी या स्क्रीनिंग कमिट्यांची स्थापना करण्यात आली.
Congress Screening Committees

Congress Screening Committees

esakal

संतोष कानडे
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Ajay Maken Uttar Pradesh Congress: देशातील पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेस पक्षाने सोमवारी आपल्या स्क्रीनिंग कमिट्यांची घोषणा केली आहे. पक्षाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील आपल्या अधिकृत हँडलवरून या नियुक्त्यांची माहिती दिली.

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