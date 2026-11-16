Congress: पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसकडून स्क्रीनिंग कमिट्या जाहीर; उत्तर प्रदेशची जबाबदारी 'या' नेत्याकडे

Ajay Maken Uttar Pradesh Congress: देशातील पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेस पक्षाने सोमवारी आपल्या स्क्रीनिंग कमिट्यांची घोषणा केली आहे. पक्षाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील आपल्या अधिकृत हँडलवरून या नियुक्त्यांची माहिती दिली..पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या मंजुरीने आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी या स्क्रीनिंग कमिट्यांची स्थापना करण्यात आली असून, या नियुक्त्या तात्काळ प्रभावाने लागू झाल्या आहेत. काँग्रेस नेतृत्वाने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाचही राज्यांसाठी तीन-तीन सदस्यांच्या स्क्रीनिंग कमिट्या जाहीर केल्या आहेत..यामध्ये उत्तर प्रदेशसाठी गठित करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीच्या चेयरपर्सन पदाची मोठी जबाबदारी पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार अजय माकन यांच्याकडे सोपवण्यात आली असून, त्यांच्यासोबत असलम शेख आणि बी. व्ही. श्रीनिवास यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे..Pune Airport : प्रवाशांची वाट पाहण्यासाठी टर्मिनलवर थांबणाऱ्या वाहनांवर विमानतळ प्रशासनाची नजर; एनपीआर कॅमेऱ्यांद्वारे वेळेची नोंद होणार.त्याचप्रमाणे, पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने गठित केलेल्या स्क्रीनिंग कमिटीमध्ये डॉ. सिरीवेल्ला प्रसाद यांना चेयरपर्सन नियुक्त केले आहे. उत्तराखंडसाठी गठित केलेल्या स्क्रीनिंग कमेटीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दीपा दास मुंशी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे..याशिवाय, आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने जाहीर केलेल्या स्क्रीनिंग कमिटीमध्ये के. जे. जॉर्ज यांना अध्यक्षपद देण्यात आले असून, सतेज डी. पाटिल आणि शफी परमबिल हे या समितीचे सदस्य असतील. देशाच्या उत्तर-पूर्व भागातील मणिपूर राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठीही काँग्रेसने तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमिटीची घोषणा केली असून, बी. एम. संदीप यांना या समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.