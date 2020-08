राजीव त्यागींच्या मृत्यूप्रकरणी सांबित पात्रा यांच्यासह एका वृत्तवाहिनीविरोधात तक्रार

नवी दिल्ली : काँग्रेस प्रवक्ते राजीव त्यागी यांच्या मृत्यूप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि एका हिंदी वृत्तवाहिनीवरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव त्यागी हे का वृत्तवाहिनीच्या चर्चासत्रात सामील झाले होते. त्यानंतर त्यांना ह्रदयविकाराचा झटका आला आणि त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी उत्तरप्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते अंशू तिवारी यांनी पोलिसांमध्ये तक्रार केली असून सांबित पात्रा यांच्या अटकेची मागणी केली आहे.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सोशल मीडियावर यावरून उलटसुलट चर्चा असून अनेकांनी सांबित पात्रा यांना अटक करण्याची मागणी सोशल मीडियावर केली आहे. सोशल मीडियावर काही काळ हॅशटॅग #ArrestSambitPatra असा ट्रेंडही होता. राजीव त्यागी यांच्या निधनानंतर सांबित पात्रा आणि एका हिंदी वृत्तवाहिनीच्या सूत्रसंचालकाविरोधात मोठ्या प्रमाणात भडकलेले दिसून आले आहेत. अनेकांनी सोशल मीडियावरूनच त्यांच्या अटकेची मागणी केली आहे. याप्रकरणी ओडिशा प्रदेश युवक काँग्रेसनेही तक्रार दाखल केली आहे.

Today @IYCOdisha Lodged FIR Against BJP Leader Sambit Patra in Capital PS for causing the Death of Our Beloved Leader Late @RTforINDIA ji through his abusive comments & behavior.

ଜାତି, ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ।#ArrestSambitPatra@INCIndia @IYC pic.twitter.com/gtiaQHRtlh

— Smruti Ranjan Lenka ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା (@smrutirlenka) August 13, 2020