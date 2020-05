काँग्रेस नेत्याला कोरोनाची लागण; स्वत: ट्विट करून दिली माहिती

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव जगभरात झाला असून अनेकांनी कोरोनाची लागण झालेच्या घटना घडत आहेत. अशात काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते संजय झा यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. संजय झा यांनी स्वतः ट्विट करून त्यांना कोरोना झाल्याची माहिती दिली आहे. संजय झा यांना कोरोना झाला असला तरी त्यांना कोरोनाची कोणतीही लक्षणं दिसत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

संजय झा यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, माझी कोरोनाची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे. माझ्यात कोरोनाची कोणतीही लक्षणं दिसत नाहीयेत, त्यामुळे पुढचे १०-१२ दिवस मी घरातच क्वारंटाईनमध्ये राहणार आहे. कृपया एकमेकांना संक्रमण व्हायच्या धोक्याला कमी लेखू नका. आपण सगळेच असुरक्षित आहोत. स्वत:ची काळजी घ्या,' असं ट्विट संजय झा यांनी केलं आहे.

I have tested positive for Covid_19 . As I am asymptomatic I am in home quarantine for the next 10-12 days. Please don’t underestimate transmission risks, we are all vulnerable.

Do take care all.

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) May 22, 2020