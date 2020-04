दुसरा लॉकडाऊन संपल्यानंतर पुढं काय? केंद्र सरकार म्हणतंय...

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा 3 मेला पूर्ण होत आहे. मात्र, लॉकडाऊनचा कालावधी पुन्हा वाढणार का, याबाबत अनेक चर्चा सुरु आहेत. पण आता याबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. लॉकडाऊन संदर्भात 4 मेपासून नवी नियमावली लागू केली जाणार आहे, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले. याबाबतची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ट्विट करून दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लॉकडाऊन संदर्भातील आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत लॉकडाऊनविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच देशात लॉकडाऊन लागू केल्यामुळे परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा दिसून आली आहे. या सुधारलेल्या परिस्थितीवर कोणाताही परिणाम होऊ नये, यासाठी येत्या 4 मेपासून नवी नियमावली जारी केली जाणार आहेत. याशिवाय जिल्ह्यांमधील परिस्थितीच्या आधारावर त्या ठिकाणी सशर्त सूट दिली जाईल. तसेच येत्या दिवसात याबाबत सविस्तर माहिती दिली जाईल, असे ट्विट करण्यात आले आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

स्थलांतरित कामगार जाणार आपापल्या गावी

लॉकडाऊनमुळे देशभरात विविध राज्यांत अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थ्यी आणि पर्यटकांच्या दृष्टीने केंद्राने मोठा निर्णय घेतला होता. लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या या सर्वांना आता आपापल्या घरी जाता येणार असून, याबाबत गृहमंत्रालयाने यापूर्वीच आदेश जारी केला आहे.

New guidelines to fight #COVID19 will come into effect from 4th May, which shall give considerable relaxations to many districts. Details regarding this shall be communicated in the days to come.#coronavirus update#StayHomeStaySafe@PMOIndia @HMOIndia @MoHFW_INDIA

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 29, 2020