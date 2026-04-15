Lok Sabha Seats: मतदारसंघ पुनर्रचनेचा प्रस्ताव, लोकसभेतील जागा ८५० करणार

नवी दिल्ली : लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबरोबरच उपलब्ध ताज्या जनगणनेच्या (२०११) आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची तरतूद असलेली विधेयके सरकारतर्फे आज सार्वजनिक करण्यात आली. या तरतुदींनुसार लोकसभेतील सदस्यसंख्या ८५० पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यापैकी ८१५ जागा राज्यांसाठी, तर ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी असतील. महिला आरक्षण व मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. त्यासाठी संसदेत १३१ वी घटना दुरुस्ती विधेयक २०२६, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२६ अशी तीन विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. मागील आठवड्यात झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली होती. यातील प्रस्तावित घटनादुरुस्तीमुळे २०२६ नंतर लागू असलेली जागा वाढविण्यावरील स्थगिती हटविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..तसेच, २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. यामुळे महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी सुलभ होईल. तर, 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक २०२६' अंतर्गत स्वतंत्र पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याची तरतूद आहे. हा आयोग लोकसभा व विधानसभांच्या मतदारसंघांची नव्याने आखणी करेल, तसेच अनुसूचित जाती-जमातींसह महिलांसाठी राखीव जागांचे निर्धारण करेल. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाचे अंतिम आदेश जाहीर झाल्यानंतर पुढील सार्वत्रिक निवडणुका आणि त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकांमध्ये ही नवी व्यवस्था लागू होणार आहे. विधेयकातील कलम २३९ए, ३३० ए, ३३२ ए आणि ३३४ ए अंतर्गत लोकसभा व विधानसभांमध्ये, अनुसूचित जाती-जमातींच्या राखीव जागांसह, महिलांसाठी सुमारे एकतृतीयांश आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे..विरोधकांची टीकातमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना अन्यायकारक असल्याचा दावा करत त्यांनी १९५०-६० च्या दशकातील आंदोलनांची पुनरावृत्ती करण्याचा इशारा दिला. भाकपचे (मा-ले) नेते दिपांकर भट्टाचार्य यांनी खासदारांची संख्या वाढविण्यावर शंका उपस्थित केली. बिहार आणि पश्चिम बंगालचे विभाजन करण्याचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा प्रकार राजकीय लाभासाठीच होत असल्याचा आरोप काँग्रेसने आधीच केला आहे..पंतप्रधानांचे आवाहनडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त संसद भवन परिसरातील 'प्रेरणा स्थळ' येथे झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशी अनौपचारिक संवाद साधला. या वेळी विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे असल्याने सर्व पक्षांनी एकमताने याला समर्थन द्यावे, असे मोदी यांनी नमूद केले. यावर काँग्रेसकडून पक्षांतर्गत चर्चा करून भूमिका जाहीर केली जाईल, असे खर्गे यांनी स्पष्ट केले.