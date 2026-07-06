130th Amendment Bill: ३० दिवस तुरुंगात गेल्यास मंत्रिपद रद्दला विरोध; सरकारकडे दोन-तृतीयांश बहुमत नसल्याचा काँग्रेसचा दावा

नवी दिल्ली: गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत असलेल्या मंत्र्यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव असलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला संसदेत जोरदार विरोध करणार असल्याचे काँग्रेसच्या वतीने गुरुवारी सांगण्यात आले. तसेच हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारकडे दोन-तृतीयांश बहुमत नसल्याचा दावाही काँग्रेसने केला आहे..पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांना गुन्हेगारी आरोपांवर अटक झाल्यास त्यांना पदावरून हटवण्यासंबंधीच्या विधेयकाचा अभ्यास करणारी संसदीय समिती १७जुलै रोजी हा अहवाल स्वीकारण्याची आणि तो पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत सादर करण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे..Pune Mumbai Train Update : लोणावळ्याजवळ मंकी हिल, ठाकूरवाडी घाटात दरड कोसळली; पुणे-मुंबई रेल्वे वाहतूक विस्कळीत, कोयना एक्सप्रेस तब्बल 3 तास उशिराने धावणार.काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, "प्रस्तावित कायदा हा विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि त्यांना त्रास देण्यासाठी आणला जात आहे. या विधेयकानुसार एखादा मंत्री पाच वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेस पात्र अशा गुन्ह्यात सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिला, तर ३१व्या दिवशी त्याला पदावरून बडतर्फ केले जाईल. हे अत्यंत योग्य नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया दीर्घकाळ सुरू राहते. दुसरीकडे आपल्या देताच आरोप सिद्ध होईपर्यंत व्यक्ती निर्दोष मानली जाते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.