कंटेनरची दुचाकीला धडक, ३ किमीपर्यंत फरफटत नेलं; आईसह २ चिमुकल्या मुलींचा मृत्यू, रस्त्यावर मृतदेहाचे तुकडे

भरधाव कंटेनरने धडक दिल्यानंतर दुचाकी तब्बल तीन किलोमीटरपर्यंत फरफटत नेल्यानं आईसह २ मुलींचा मृत्यू झालाय. उत्तर प्रदेशातील मैनपुरीमध्ये मंगळवारी पहाटे हा भीषण अपघात घडला. बेवर परिसरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर भरधाव कंटेनरने बाइकला मागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात बाइकवर असलेली महिला आणि तिच्या दोन्ही मुलींचा जागीच मृत्यू झाला, तर महिलेचा पती गंभीर जखमी झाला..मैनपुरी कोतवाली परिसरातील कछपुरा गावातील ३२ वर्षीय बाबी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सफाई कर्मचारी म्हणून काम करतात. त्यांचे सासर बेवर परिसरातील नगला टांकन येथे आहे. सोमवारी त्यांची पत्नी सुमन, चार वर्षांची मुलगी प्रियांशी आणि एक वर्षाची मुलगी दिव्यांशीसोबत माहेरी गेली होती. संध्याकाळी बाबीही हे पत्नीला आणायला गेले. मंगळवारी पहाटे ते पत्नी आणि दोन्ही मुलींना घेऊन बाइकवरून गावाकडे निघाले होते..दुरुस्तीवेळी अचानक सुरू झाला बॉयलर, २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; सुरक्षा साधनांच्या अभावामुळे दुर्घटनेचा नातेवाईकांचा आरोप.पहाटे सव्वाचारच्या सुमारास बनकिया गावाजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर मागून आलेल्या कंटेनरने त्यांच्या बाइकला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की बाइक कंटेनरच्या मागच्या चाकात अडकली. त्यानंतर कंटेनर चालकाने वाहन थांबवण्याऐवजी ते पुढे नेले. बाइक आणि त्यावर असलेले तिघांचे मृतदेह तब्बल तीन किलोमीटरपर्यंत फरफटत गेले. या घटनेत मृतदेहांची मोठी विटंबना झाली आणि रस्त्यावर काही ठिकाणी अवशेषही पडले..दरम्यान, बाइक कंटेनरमध्ये अडकल्याने दोन्ही वाहनांना आग लागली. कंटेनरमध्ये स्पोर्ट्स शूजचा माल असल्याची माहिती आहे. आग लागल्यानंतर चालक कंटेनर सोडून घटनास्थळावरून फरार झाला. माहिती मिळताच पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. सुमारे २० मिनिटांच्या प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले..पोलिसांनी कंटेनरमध्ये अडकलेले तीन मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. गंभीर जखमी झालेल्या बाबी यांना बेवर येथील आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले. पोलिसांनी कंटेनर ताब्यात घेतला असून फरार चालकाचा शोध सुरू केला आहे. या भीषण अपघाताचा पुढील तपास पोलिसांकडून केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.