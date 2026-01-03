पाण्याच्या टाकीत मृतदेह सडून फक्त सांगाडा उरलेला, इंदौरमध्ये दूषित पाण्याने १५ मृत्यूनंतर ३० वर्षांपूर्वीची घटना चर्चेत

इंदूरमध्ये दूषित पानी प्यायल्यानं अनेकांची प्रकृती बिघडलीय. तर आतापर्यंत जवळपास १५ जणांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलंय. इंदूरच्या भागीरथपुरा इथं ही घटना घडलीय. दुषिता पाण्यामुळे मृत्यू झाल्याच्या घटनेमुळं ३० वर्षे जुना प्रकार आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. तेव्हा लोकांना सडलेला मृतदेह पडलेल्या टाकीतील पाणी प्यावं लागलं होतं..सध्या इंदूरमध्ये लहान मुलं, महिला आणि वृद्धांच्या मृत्यूमुळे राजकीय वातावरणही तापलं आहे. काँग्रेसनं यावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. याच इंदूरमध्ये ३ दशकांपूर्वी सुभाष चौकात भयंकर अशी घटना घडली होती. आजही या घटनेची आठवण लोकांना अस्वस्थ करते..झोपडीत लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या शेतकऱ्यासह पार्टनरची हत्या; बाहेरून कुलूप लावून पेटवलं.३० वर्षांपूर्वी इंदूरमधील सुभाष चौक परिसरात अचानक दुर्गंधीयुक्त पाणी पुरवठा व्हायला लागला होता. हे पाणी प्यायल्यानंतर लोकांचं पोट बिडलं, उलट्या झाल्या आणि तापही आला. मोठ्या संख्येनं लोक आजारी पडले. लोकांच्या तक्रारीनंतर जेव्हा पाण्याची टाकी तपासली तेव्हाचं दृश्य पाहून लोकांना धक्का बसला होता..पाण्याच्या टाकीत मृतदेह पडला होता. तो मृतदेह पूर्णपणे सडलेला आणि त्याचा केवळ सांगाडा उरला होता. याबाबत कुणालाच माहिती नव्हती. मृतदेह कुजलेलं पाणी लोक प्यायले होते. सुदैवानं ते पाणी पिऊन कुणाचा मृत्यू झाला नव्हता. मात्र आता दूषित पाण्यामुळे १५ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर ३० वर्षे जुनी घटना पुन्हा ताजी झालीय..भागीरथपुरामध्ये काय घडलं?भागीरथपुरातील घरांमध्ये नाल्याचं पाणी पिण्याच्या पाण्यात मिसळलं आहे. त्याच पाण्याचा वापर लोक पिण्यासाठी आणि अंघोळीला करतायत. लोकांनी घरामध्ये पाण्यासाठी एक हौद खोदलाय. दिवसा फक्त अर्धा तास पाणी येतं. त्यातही सुरुवातीची १५ मिनिटे दूषित पाणी येतं. या पाण्यात बहुतांश वेळा अळ्या असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.