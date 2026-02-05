देश

वाराणसीत 'बनारसी'चा गेम ओव्हर! सुपारी किलर एन्काउंटरमध्ये ठार; पोलिसांवर गोळीबार करणं पडलं महागात

Varanasi police encounter gangster Banarasi: वाराणसीत पोलिसांची मोठी कारवाई; कुख्यात बनारसी यादवचा एन्काउंटरमध्ये खात्मा
Police personnel at the encounter site in Varanasi where contract killer ‘Banarasi’ was shot dead.

Police personnel at the encounter site in Varanasi where contract killer ‘Banarasi’ was shot dead.

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमध्ये एसटीएफने (STF) मोठी कारवाई करत एका कुख्यात गुन्हेगाराचा थरारक एन्काउंटरमध्ये खात्मा केला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून पोलीस ज्याच्या शोधात होते, तो एक लाखाचा इनामी बदमाश बनारसी यादव अखेर पोलिसांच्या गोळीला बळी पडला.

Loading content, please wait...
police
crime
encounter
varanasi

Related Stories

No stories found.