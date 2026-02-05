वाराणसीत 'बनारसी'चा गेम ओव्हर! सुपारी किलर एन्काउंटरमध्ये ठार; पोलिसांवर गोळीबार करणं पडलं महागात

उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमध्ये एसटीएफने (STF) मोठी कारवाई करत एका कुख्यात गुन्हेगाराचा थरारक एन्काउंटरमध्ये खात्मा केला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून पोलीस ज्याच्या शोधात होते, तो एक लाखाचा इनामी बदमाश बनारसी यादव अखेर पोलिसांच्या गोळीला बळी पडला..'ऑपरेशन क्लीन'उत्तर प्रदेशच्या वाराणसीमध्ये 'ऑपरेशन क्लीन' अंतर्गत पोलिसांनी एका मोठ्या गुन्हेगाराचा अंत केला आहे. एक लाखाचे बक्षीस असलेला बनारसी यादव हा चौबेपूर परिसरात काहीतरी मोठा कट रचण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती एसटीएफला मिळाली होती. पोलिसांनी घेराबंदी करताच या गुन्हेगाराने पोलिसांवर अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. स्वसंरक्षार्थ पोलिसांनी केलेल्या जवाबी कारवाईत बनारसी यादव गंभीर जखमी झाला आणि रुग्णालयात नेताना त्याचा मृत्यू झाला..कोण होता हा बनारसी यादव?बनारसी यादवचा गुन्हेगारी प्रवास २००३ मध्ये चोरीच्या एका प्रकरणातून सुरू झाला होता. गेल्या २३ वर्षांत त्याने गुन्हेगारी विश्वात आपली दहशत निर्माण केली होती. तो केवळ साधा गुन्हेगार नव्हता, तर तो एक 'प्रोफेशनल' सुपारी किलर होता. कॉलोनायझर महेंद्र गौतम यांच्या हत्येप्रकरणी पोलीस त्याचा शोध घेत होते. त्याच्यावर हत्येचे ३ आणि हत्येच्या प्रयत्नाचे ५ हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल होते..पोलिसांना का द्यावा लागायचा गुंगारा?बनारसी यादव हा अतिशय चाणाक्ष गुन्हेगार होता. तो कधीही मोबाईल फोन किंवा बँक खात्यांचा वापर करत नसे, ज्यामुळे त्याचे लोकेशन ट्रेस करणे पोलिसांना अशक्य व्हायचे. एखादा गुन्हा केला की तो थेट मुंबई किंवा कर्नाटकला पळून जायचा. मात्र, यावेळी तो वाराणसीत परतल्याची पक्की बातमी पोलिसांना लागली आणि त्याचा खेळ संपला..\rघटनास्थळावरून पोलिसांनी दोन पिस्तूल आणि मोठी काडतुसे जप्त केली आहेत. योगी सरकारच्या 'झिरो टॉलरन्स' धोरणामुळे युपीतील गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहेत. या एन्काउंटरनंतर पोलिसांनी आता बनारसीच्या टोळीतील इतर सदस्यांचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.