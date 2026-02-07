Ghuskhor Pandat: मनोज बाजपेयींच्या नव्या सिनेमावर 'योगी' ॲक्शन! 'घूसखोर पंडत'मुळे पेटला वाद; दिग्दर्शकाने हात जोडून मागितली माफी

मनोज बाजपेयी यांचा अभिनय आणि नीरज पांडे यांचे दिग्दर्शन म्हणजे प्रेक्षकांसाठी मेजवानी असते. पण त्यांच्या आगामी 'घूसखोर पंडत' या चित्रपटामुळे सध्या मोठा पेच निर्माण झाला आहे. चित्रपटाचे नाव आणि त्यातील आशयावरून ब्राह्मण समाजात संतापाची लाट उसळली असून, हे प्रकरण आता थेट पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचले आहे..Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!.काय आहे प्रकरण ?लखनौमधील हजरतगंज पोलीस ठाण्यात या चित्रपटाचे निर्माते आणि नेटफ्लिक्स (Netflix) विरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. चित्रपटाच्या शीर्षकात 'पंडत' शब्दासोबत 'घूसखोर' वापरल्याने एका विशिष्ट समुदायाचा अपमान झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही या प्रकरणाची दखल घेत कडक निर्देश दिले आहेत. सामाजिक शांतता बिघडवणारा कोणताही आशय खपवून घेतला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे..दिग्दर्शक नीरज पांडे यांनी काय दिली सफाई?विवाद वाढताच दिग्दर्शक नीरज पांडे यांनी तातडीने निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. ते म्हणाले की, "हा चित्रपट पूर्णपणे काल्पनिक असून त्याचा कोणत्याही जाती, धर्म किंवा समुदायाशी संबंध नाही. 'पंडत' हा शब्द केवळ एका पात्राचे नाव म्हणून वापरला आहे." खबरदारीचा उपाय म्हणून निर्मात्यांनी चित्रपटाचे सर्व प्रमोशनल साहित्य आणि टीझर सोशल मीडियावरून हटवले आहेत. प्रेक्षकांनी चित्रपट न पाहता केवळ क्लिपच्या आधारावर मत बनवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.वादाची ठिणगी कशी पडली?नेटफ्लिक्सच्या एका कार्यक्रमात या चित्रपटाचा टीझर लाँच करण्यात आला होता. त्यानंतर सोशल मीडियावर 'बायकॉट'ची लाट आली. दिल्ली हायकोर्टातही या चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली असून, भोपाळसह अनेक शहरांत निदर्शने झाली आहेत. यामुळे आता चित्रपटाचे नाव बदलले जाणार की चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यातच राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.