Ghuskhor Pandat: मनोज बाजपेयींच्या नव्या सिनेमावर 'योगी' ॲक्शन! 'घूसखोर पंडत'मुळे पेटला वाद; दिग्दर्शकाने हात जोडून मागितली माफी

Uttar Pradesh reaction to controversial film content: मनोज बाजपेयींच्या 'घूसखोर पंडत'वर वादाची लाट; ब्राह्मण समाजाचा संताप
Manoj Bajpayee Film Faces Heat; Director Issues Public Apology

सकाळ डिजिटल टीम
मनोज बाजपेयी यांचा अभिनय आणि नीरज पांडे यांचे दिग्दर्शन म्हणजे प्रेक्षकांसाठी मेजवानी असते. पण त्यांच्या आगामी 'घूसखोर पंडत' या चित्रपटामुळे सध्या मोठा पेच निर्माण झाला आहे. चित्रपटाचे नाव आणि त्यातील आशयावरून ब्राह्मण समाजात संतापाची लाट उसळली असून, हे प्रकरण आता थेट पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचले आहे.

