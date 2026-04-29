Cheap Electronics: पंख्याच्या किमतीत कूलर आणि अर्ध्या दरात एसी! 'या' मार्केटमध्ये मिळते स्वस्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची मेजवानी!

उत्तर प्रदेशात सध्या उन्हाचा कडाका वाढला असून अनेक जिल्ह्यांत उष्णतेची लाट सुरू झाली आहे. अशा कडाक्याच्या उन्हात एसी आणि कूलरची मागणी गगनाला भिडली असली तरी, बजेटमुळे अनेकजण खरेदीचा विचार लांबणीवर टाकतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का, युपीमध्ये अशी काही ठिकाणे आहेत जिथे ब्रँडेड एसी आणि कूलर अगदी अर्ध्या किमतीत मिळतात..जर तुम्ही स्वस्त आणि मस्त कुलिंग गॅजेट्स शोधत असाल, तर या शहरांना नक्की भेट द्या:१. लखनऊ: नाका हिंडोला आणि चारबाग मार्केटराजधानी लखनऊमध्ये पारा ४२ ते ४४ अंशांच्या आसपास आहे. जर तुम्हाला २५-३० हजारांचा एसी १५-२० हजारांत हवा असेल, तर ही ठिकाणे उत्तम आहेत. नाका हिंडोला आणि चारबाग येथे इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे मोठे घाऊक (Wholesale) बाजार आहेत. येथे नवीन आणि जुन्या दोन्ही प्रकारचे एसी-कूलर अतिशय कमी दरात उपलब्ध होतात.२. गाझियाबाद: मालीवाडा चौक मार्केटगाझियाबादमधील मालीवाडा चौक हे १९७८ पासून स्वस्त कूलरसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे कूलरच्या २०० हून अधिक फॅक्टरीज आहेत. त्यामुळे येथे प्लास्टिकचे कूलर केवळ २,००० रुपयांपासून सुरू होतात..अनेकदा ब्रँडेड कंपन्यांचे एसी वाहतुकीदरम्यान किरकोळ ओरखडे (Dents/Scratches) आल्यामुळे रिजेक्ट केले जातात. असे एसी येथे निम्म्या किमतीत विकले जातात.३. बरेली: साहूकारा आणि जुना रोडवेज बाजारबरेलीमध्येही स्वस्त कुलिंग उपकरणांसाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. साहूकारा आणि जुन्या रोडवेज मार्केटमध्ये घाऊक दरात एसी आणि कूलर मिळतात. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हे खरेदीचे आवडते केंद्र आहे..उन्हाळ्यात बांदा ठरला सर्वात उष्णयुपीमधील बुंदेलखंड भागातील बांदा जिल्हा सध्या राज्यातील सर्वात उष्ण जिल्हा म्हणून नोंदवला गेला आहे. प्रयागराज, वाराणसी आणि लखनऊमध्येही उन्हाने नागरिक हैराण झाले आहेत. अशा वेळी या स्वस्त मार्केटमधून खरेदी करणे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे..खरेदी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा:स्वस्त दरात वस्तू घेताना वॉरंटी कार्डची मागणी नक्की करा. वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी ती व्यवस्थित चालू आहे की नाही हे तपासून घ्या. अशा मार्केटमध्ये बार्गेनिंग (घासाघीस) करण्याची मोठी संधी असते, त्यामुळे भाव कमी करण्याचा प्रयत्न नक्की करा.काशी किंवा लखनऊच्या प्रवासाला जात असाल, तर या मार्केटला भेट देऊन तुमच्या उन्हाळ्याला सुखकर बनवा.