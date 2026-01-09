Tiger Reserve New Rules : आता वाघाचा फोटो काढणं पडणार महागात! ‘या’ व्याघ्र प्रकल्पाने लागू केले कडक निर्बंध, काय आहेत नवे नियम?

Mobile phones banned during jungle safari at Corbett Tiger Reserve : उत्तराखंडमधील कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाला दरवर्षी लाखो पर्यटक भेट देतात. इथे हिरण, हत्ती, आणि वाघ असे विविध प्राणी बघायला मिळतात. यावेळी पर्यटकांकडून मोबाईलमध्ये या प्राण्यांचे फोटो काढले जातात. मात्र, आता पर्यटकांना मोबाईलमध्ये फोटो काढता येणार नाही. कारण सफारीदरम्यान पर्यटकांच्या मोबईल वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यटकांमध्येही सध्या नाराजीचा सूर आहे. .वनविभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा निर्णय घेतला आहे. वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासात मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार हा निर्णय घेतला असल्याचं वनविभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र, असं असलं तरी पर्यटकांना DSLRसारखे प्रोफेशनल कॅमेऱ्याने फोटो काढण्याची परनवानगी देण्यात आली आहे..Tiger Safari Travel: माधव टायगर रिझर्व्हमध्ये नव्या राणीचे आगमन; बांधवगडहून आलेल्या वाघिणीमुळे पर्यटकांचा उत्साह वाढणार.यासंदर्भात बोलताना व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक राहुल मिश्रा म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. त्यानुसार जंगल सफारीच्या सुरुवातीला पर्यटकांना त्यांचे मोबाईल फोन जमा करावे लागणार आहेत. हा नियम केवळ पर्यटकांपुरता मर्यादित न राहता नोंदणीकृत टूर गाइड, जिप्सी चालक, नेचरलिस्ट तसेच कोअर झोनमधील हॉटेल व लॉजमधील कर्मचाऱ्यांनाही लागू असणार आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे..Tiger Attack: बांबू कटाई करताना काळाचा घाला! वाघाच्या हल्ल्यात दोन मजुरांचा जागीच अंत, थरकाप उडवणारी झुंज...जंगल सफारीदरम्यान मोबाईल सोबत नेल्याने अनेक अडचणी निर्माण होतात. फोटो आणि व्हिडीओ काढण्याच्या नादात पर्यटक प्राण्यांच्या जवळ जातात. त्यामुळे प्राणी घाबरत असून कधी कधी आक्रमक देखील होतात. याशिवाय, मोबाईल नेटवर्कच्या माध्यमातून प्राण्यांची लोकेशन एकमेकांना सांगितली जाते. त्यामुळे एकाच ठिकाणी अनेक जिप्स्या जमा होत होतात. रील्स आणि सेल्फी काढण्याच्या नादात पर्यटकांसह वन्यजीवांच्या सुरक्षेलाही धोका निर्मा होतो. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.