भुवनेश्वर: ओडिशातील बालासोर जिल्ह्यात झालेल्या तीन रेल्वे गाड्यांच्या भीषण अपघातात ५० लोकांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच सुमारे २०० जण जखमी झाले आहेत. या अपघातात बचाव कार्य सुरु असून याला अनेक तासांचा कालावधी लागू शकतो. यापार्श्वभूमीवर या मार्गावरील अनेक रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून काहींचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. (Coromandal Express accident Several trains cancelled while some are diverted)

ज्या गाड्या रद्द आणि काहींचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत, याची सविस्तर माहिती रेल्वे बोर्डानं दिली आहे. यामध्ये अनेक मेल गाड्या आणि एक्सप्रेसचा समावेश आहे. (Train Accident latest News)

दरम्यान, ओडिशाचे मुख्यमंत्री यांनी अपघाताच्या संपूर्ण परिस्थितीची माहिती घेतली असून उद्या ते घटनास्थळी भेट देणार आहेत. तसेच केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना मदत जाहीर केली असून प्रत्येक मृतांच्या नातेवाईकांना १० लाख रुपये तर गंभीर जखमींना २ लाख आणि किरकोळ जखमी झालेल्या लोकांना ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. (Latest Marathi News)

शुक्रवारी संध्याकाळी ७.३० वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाल्याचं सांगितलं जात आहे. अपघात इतका भीषण आहे की, रेल्वेचे अनेक डब्बे अक्षरशः कापले गेले आहेत. दोन एक्सप्रेस आणि एक मालगाडी अशा तीन गाड्यांमध्ये हा अपघात झाला आहे. सुरुवातीला एक ट्रेन रुळावरुन घसरली त्यानंतर त्यावर दुसरी गाडी आदळली आणि त्यांना दुसऱ्या रुळावरुन धावणारी मालगाडी धडकली, अशी माहिती ओडिशाच्या मुख्य सचिवांनी दिली.