Corona Updates: चिंताजनक! कोरोना रुग्णांचा आकडा पुन्हा वाढला

नवी दिल्ली: जगभरात कोरोनाची दुसरी लाट येत असताना भारतातील कोरोना रुग्ण कमी जास्त होताना दिसत आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाच्या 514 रुग्णांचा मृत्यू होऊन 46 हजार 254 जणांना कोरोना झाल्याचे निदान झाले आहे. आतापर्यंत देशात 83 लाख 13 हजार 877 जणांना कोरोनाची बाधा झाली असून कोरोनाने (COVID19) मृत्यू झालेल्यांची संख्या 1 लाख 23 हजार 611 वर गेली आहे.

दिलासादायक बाब म्हणजे मागील 24 तासांत कोरोनाच्या 53 हजार 357 रुग्णांना बरे झाल्यानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर आतापर्यंत देशभरात कोरोनाचे 76 लाख 56 हजार 478 जण कोरोनातून सावरले (cured cases) आहेत. सध्या देशात 5 लाख 33 हजार 787 कोरोना रुग्ण रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.

With 46,254 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 83,13,877. With 514 new deaths, toll mounts to 1,23,611.

Total active cases are 5,33,787 after a decrease of 7,618 in last 24 hrs.

Total cured cases are 76,56,478 with 53,357 new discharges in the last 24 hrs. pic.twitter.com/PBNZXQKI3V

— ANI (@ANI) November 4, 2020