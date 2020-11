Corona Updates: देशात 80 लाख कोरोनामुक्त; सक्रिय रुग्णांची संख्या 5 लाखांच्या खाली

नवी दिल्ली: जगभरात कोरोनाने कहर केला असताना भारतातील स्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होत असल्याचे दिसत आहे. देशात कोरोनावर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या 5 लाखांच्या खाली गेली आहे. तब्बल 106 दिवसांनंतर सक्रिय रुग्णसंख्या 5 लाखांच्या खाली आली आहे.

सक्रिय रुग्णांची संख्या कमी होतेय-

7 ऑगस्टला देशात सक्रिय रुग्णांची संख्या जवळपास 6 लाखांच्या आसपास होती तर 20 सप्टेंबरला हा आकडा वाढून 10 लाखांच्या वर गेला होता. त्यानंतर हळूहळू कोरोना सक्रिय रुग्णांची संख्या कमी होत गेली. मागील 24 तासांतील आकडेवारीनुसार देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या 5 लाखांच्या खाली गेली आहे. गेल्या 3-4 आठवड्यांतील सक्रिय रुग्णांचा ट्रेंड पाहिला तर रुग्णांच्या संख्येत घट होत असल्याचे दिसत आहेत.

India scales an unprecedented peak. Active cases drop below 5 lakh mark for the first time after 106 days. This assumes significance in the context of many countries reporting a surge in their active caseload: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/LlSaGYfeii

80 लाकांपेक्षा जास्त रुग्ण कोरोनामुक्त-

दिलासादायक म्हणजे आतापर्यंत 80 लाख 13 हजार 784 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. मागील 24 तासांत देशात 50 हजार 326 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला आहे. तसेच उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्याही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सध्या देशात कोरोनाचे 4 लाख 94 हजार 657 रुग्ण उपचार घेत आहेत.

बाधितांचा आकडा 86 लाखांच्या पुढे-

मागील 24 तासांत देशात कोरोनाच्या 44 हजार 281 रुग्णांचे निदान होऊन 512 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देशात 86 लाख 36 हजार 12 रुग्णांना कोरोनाची बाधा झाली असून 1 लाख 27 हजार 571 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

With 44,281 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 86,36,012. With 512 new deaths, toll mounts to 1,27,571

Total active cases are 4,94,657 after a decrease of 6,557 in the last 24 hrs.

Total cured cases are 80,13,784 with 50,326 new discharges in the last 24 hrs. pic.twitter.com/9CT7MxxcdP

