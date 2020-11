Bihar Election : 'बिहार में फिरसे नितीश कुमार बा'; समर्थकांनी लावले पोस्टर्स

पाटणा : बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल काल लागला. ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरली. शेवटपर्यंत अटीतटीचा सामना रंगला. पण सरतेशेवटी नितीश कुमार यांच्याच गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडली आहे. असं असलं तरीही जेडीयूच्या जागा घटल्या आहेत. त्या 43 वर आल्या आहेत तर भाजपाला 74 जागा मिळाल्या आहेत. तर तेजस्वी यादवांनी 'तेजस्वी' अशी कामगिरी करत राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून राजदला 75 जागांवर निवडून आणलं. काँग्रेसला 19 जागांवर समाधान मानावं लागलं.

Bihar: Posters put up in Patna following the victory of CM Nitish Kumar led NDA in the state.

NDA won 125 seats of which 74 & 43 seats have been won by BJP & JDU, respectively. pic.twitter.com/NKNNRhKWid

— ANI (@ANI) November 11, 2020