Corona Updates: दिलासादायक! जगाच्या तुलनेत भारतात सर्वात कमी मृत्यू

नवी दिल्ली: भारतातील कोरोना परिस्थिती सुधारताना दिसत आहे. जगभरात काही ठिकाणी कोरोनाचा प्रभाव वाढत असताना भारतातील कोरोना स्थिती दिलासादायक आहे. जगाच्या तुलनेत भारतात प्रति 10 लाख लोकसंख्येमागे सर्वात कमी कोरोना मृत्यू झाले आहेत. देशात आतापर्यंत प्रति 10 लाख लोकसंख्येमागे सरासरी 80 मृत्यू झाले आहेत. जी इतर देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

राज्यांचा विचार केला तर त्रिपुरा या राज्यात देशाच्या सरासरीच्या जवळ 77 रुग्ण प्रति 10 लाख लोकसंख्येमागे दगावले आहेत. तर सर्वात कमी बिहार आणि नागालॅंडमध्ये अनुक्रमे 10 आणि 8 मृत्यू झाले आहेत. काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत खूपच कमी रुग्णांचा मृत्यू झाला असल्याने ती एक दिलासादायक बाब आहे.

