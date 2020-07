कोविड 19 : IT कंपनीत काम करणाऱ्यांसाठी सरकारने घेतला मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणू (Coronavirus) च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने IT आणि BPO क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. देशातील कोरोना विषाणूचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन सरकारने को वर्क फ्रॉम होमचा कालावधी वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या आदेशानुसार, आयटी आणि बीपीओ कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना घरुन काम करण्याची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच वर्षाखेरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी वर्क फ्रॉम होमचा कालावधी 31 जुलैला समाप्त होणार होता. देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढत असल्यामुळे आयटी आणि बीपीओ क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढवली होती. मात्र केंद्र सरकारने घरातून काम करण्याची मुदत वाढवून या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिलाय. मोठी बातमी : भारतीयांना कोरोना लस मिळणार मोफत केद्रीय दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने रात्री मंगळवारी रात्री उशीराने यासंदर्भातील माहिती ट्विटच्या माध्यमातून दिली. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय की, ‘‘कोविड-19 च्या वाढत्या चिंताग्रस्त परिस्थितीत घरातून काम करण्यासाठी दिली जाणारी सवलत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वर्क फ्रॉम होमची मुदत वाढवण्यात आली आहे. सध्याच्या घडीला जवळपास 85 टक्के कर्मचारी घरातून काम करतात. अत्यावश्यक सेवेत असणाऱ्या कर्मचारीच कार्यालयात जाऊन काम करत आहेत. मंगळवारच्या आकडेवारीनुसार देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा 11.55 लाखावर पोहचला आहे. आतापर्यंत 28,084 लोकांनी कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.



