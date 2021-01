Corona Update : दिलासादायक! गेल्या जूनपासून पहिल्यांदाच 10 हजारच्या खाली रुग्णसंख्या

नवी दिल्ली : गेल्या 24 तासांत भारतात 9,102 कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण रुग्णांची संख्या ही 1,06,76,838 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 15,901 रुग्ण बरे झाले आहेत. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,03,45,985 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 117 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 1,53,587 वर पोहोचली आहे. सध्या देशात एकूण ऍक्टीव्ह रुग्णांची संख्या ही 1,77,266 आहे. गेल्या 16 जानेवारीपासून देशात लसीकरणास सुरवात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत देशात 20,23,809 लोकांना लस दिली गेली आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रलयाने दिली आहे.

India reports 9,102 new #COVID19 cases, 15,901 discharges and 117 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

गेल्या 24 तासांत 7,25,577 चाचण्या केल्या गेल्या आहेत. या नव्या चाचण्यांसह देशातील आजवरच्या एकूण चाचण्यांची संख्या ही 19,30,62,694 वर पोहोचली आहे. याबाबतची माहिती Indian Council of Medical Research (ICMR) दिली आहे.

A total of 19,30,62,694 samples tested for #COVID19 up to 25th January. Of these, 7,25,577 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/egnXOfe6dP

— ANI (@ANI) January 26, 2021