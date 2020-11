Corona Update : देशात शुक्रवारी 44,879 नवे रुग्ण; 24 तासांत 547 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू 

देशातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने वाढ ही सुरुच आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून कोरोना नावाच्या विषाणुमुळे संपूर्ण जगात हाहाकार माजला आहे. युरोपातील अनेक देशांत सध्या दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. देशात सध्या दिवाळीचा सण साजरा केला जातो आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या वाढून कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या देशात 50 हजारच्या आसपास नवे रुग्ण दररोज सापडत आहेत. मात्र, ही संख्या वाढून कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

A total of 12,40,31,230 samples tested for #COVID19 up to 13th November, of these 9,29,491 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/Du55Gk0vWb

— ANI (@ANI) November 14, 2020