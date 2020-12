Corona Update : महाराष्ट्रात 3,431 नवे रुग्ण; गेल्या 24 तासांत भारतात 251 रुग्णांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून कोरोनाने जगभरात धुमाकूळ घातला आहे. अनेक लोक कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत. भारताला देखील कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. सध्या लसनिर्मिती प्रयत्न जगभरात सुरु आहेत. ब्रिटन, अमेरिका, इस्रायलसारख्या देशांत आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. तर यातच कोरोनाचा नवा विषाणू अस्तित्वात आला आहे.

With 22,272 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 1,01,69,118

With 251 new deaths, toll mounts to 1,47,343 . Total active cases at 2,81,667

Total discharged cases at 97,40,108 with 22,274 new discharges in the last 24 hours. pic.twitter.com/NmkqV0UTRk

— ANI (@ANI) December 26, 2020