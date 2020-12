Corona Update : गेल्या 24 तासांत 338 रुग्णांचा मृत्यू; 31,087 रुग्णांना डिस्चार्ज

नवी दिल्ली : कोरोनाबाबतची भारतातील स्थिती सध्या आवाक्यात आहे. असं असलं तरीही अद्याप पूर्णपणे धोका टळलेला नाहीये. जगभरात सध्या कोरोना लशीकरणाची तयारी सुरु आहे. ब्रिटन, कॅनडा आणि अमेरिकेने फायझर लशीच्या वापरास मान्यता दिली आहे. यापैकी ब्रिटन आणि अमेरिकेने लशीकरणास सुरवात देखील केली आहे. भारत देखील लवकरच लशीस मान्यता देऊन लशीकरणास सुरवात करणार आहे.

A total of 15,89,18,646 samples tested for #COVID19 up to 17th December. Of these 11,13,406 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR)

गेल्या 24 तासांत भारतात नवे 22,889 रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह भारतातील कोरोनाबाधितांचा एकूण आजपर्यंतचा आकडा 99,79,447 वर जाऊन पोहोचला आहे. गेल्या 24 तासांत 338 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या मृतांसह आजवरच्या एकूण कोरोनाबाधित मृतांची संख्या ही 1,44,789 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशात 3,13,831 ऍक्टीव्ह रुग्णांची संख्या आहे.

With 22,889 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 99,79,447

With 338 new deaths, toll mounts to 1,44,789. Total active cases at 3,13,831

Total discharged cases at 95,20,827 with 31,087 new discharges in the last 24 hours. pic.twitter.com/A6nPN8ofhH

— ANI (@ANI) December 18, 2020