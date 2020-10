Corona Update - देशातील रुग्णसंख्या 81 लाखांवर; तीन महिन्यानंतर दिलासादायक आकडेवारी

नवी दिल्ली - भारतातील नव्या कोरोना रुग्णांचा वेग मंदावला आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये कोरोना रुग्णांचे प्रमाण कमी असून देशात आतापर्यंत एकूण 81 लाख जणांचा कोरोनाची लागण झाली आहे. दरम्यान, गेल्या तीन महिन्यात पहिल्यांदाच दिलासादायक अशी आकडेवारी समोर आली आहे. देशात 3 ऑगस्टनंतर ऑक्टोबर अखेरीस सक्रीय रुग्णांची संख्या कमी झाली आहे. भारतातील कोरोना रुग्णांची सख्या 81 लाख 37 हजार 119 इतकी झाली आहे. यापैकी 74 लाख 32 हजार 829 जण कोरोनावर मात करून घरी परतले आहेत.

दरम्यान, तीन महिन्यांनी भारतात कोरोनाच्या सक्रीय रुग्णांची संख्या घटली आहे. सप्टेंबरमध्ये कोरोनाने भारतात हाहाकार माजवला होता. गेल्या 24 तासात देशात 48 हजार 268 नवे रुग्ण आढळले असून 551 जणांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत एकूण 1 लाख 21 हजार 641 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. तर देशात सध्या 5 लाख 82 हजार 649 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. शुक्रवारी दिवसभरात 59 हजार 454 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला.

With 48,268 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 81,37,119. With 551 new deaths, toll mounts to 1,21,641.

Total active cases are 5,82,649 after a decrease of 11,737 in last 24 hrs.

Total cured cases are 74,32,829 with 59,454 new discharges in the last 24 hrs. pic.twitter.com/Z7QiRzYa8W

— ANI (@ANI) October 31, 2020