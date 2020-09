Corona Update - देशात 11 दिवसांत 10 लाख नवे रुग्ण; रिकव्हरी रेट दिलासादायक

नवी दिल्ली - देशात कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी एक दिलासा देणारी बातमी समोर येत आहे. भारतात रुग्णवाढीचा आलेख चढता असला तरी त्यासोबत कोरोनामुक्त होणाऱ्यांचे प्रमाणही जास्त आहे. तसंच मृत्यूदरही इतर देशांपेक्षा कमी आहे. शनिवारच्या आकडेवारीनुसार रुग्णांच्या रिकव्हरी रेटमध्ये भारताने अमेरिकेला मागे टाकलं आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार देशात एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 42 लाखांहून अधिक आहे. तर अमेरिकेत वर्ल्डोमिटरच्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या 41 लाख 91 हजार 894 इतकी आहे. तर भारतात 42 लाख 5 हजार 201 इतके रुग्ण कोरोनातून मुक्त झाले आहेत.

कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूची आकडेवारी चिंताजनक अशीच आहे. भारतात शुक्रवारी एका दिवसात 93 हजार 337 नव्या रुग्णांची भर पडली. तसंच 1247 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. देशातील एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या 53 लाख 08 हजार 15 इतकी झाली आहे. सध्या भारतात 10 लाख 13 हजार 964 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. तर 42 लाख 8 हडार 432 जण बरे होऊन घरी परतले आहेत. आतापर्यंत भारतात कोरोनामुळे एकूण 85 हजार 619 जणांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाने दिली.

India's #COVID19 case tally crosses 53-lakh mark with a spike of 93,337 new cases & 1,247 deaths in last 24 hours.

The total case tally stands at 53,08,015 including 10,13,964 active cases, 42,08,432 cured/discharged/migrated & 85,619 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/wKo1vgDc1Y

— ANI (@ANI) September 19, 2020