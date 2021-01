Corona Update : गेल्या 24 तासांत 17,652 रुग्ण बरे; 198 रुग्णांचा मृत्यू 

नवी दिल्ली : गेल्या 24 तासांत देशात 16,946 नवे रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील एकूण आजवरच्या रुग्णांची संख्या ही 1,05,12,093 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 17,652 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,01,46,763 वर पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 198 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील एकूण मृतांची संख्या ही 1,51,727 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशात 2,13,603 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य विभागाने दिली आहे.

गेल्या 24 तासांत 7,43,191 कोरोनाच्या चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. या नव्या चाचण्यांसह देशातील आजवरच्या एकूण चाचण्यांची संख्या ही 18,42,32,305 वर जाऊन पोहोचली आहे. याबाबतची माहिती Indian Council of Medical Research (ICMR) ने दिली आहे.

