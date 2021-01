Corona Update : गेल्या 24 तासांत भारतात 15,968 नवे रुग्ण; आणखी 4 लसींना मंजूरीची शक्यता

नवी दिल्ली : कोरोनाविरोधातील लढ्याचे अंतिम पर्व सुरु आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. एकीकडे कोरोनाच्या आकड्यांना उतरती कळा लागली आहे. तर दुसरीकडे कालच सीरमच्या लसीचे देशभरात ठिकठिकाणी वितरण झाले. काल गेल्या 7 महिन्यांतील सर्वांत कमी रुग्णवाढ आढळली आहे. तर आरोग्य सचिवांनी सांगितलंय की आणखी चार लसींना देशात मंजूरी मिळण्याची शक्यता येत्या काळात आहे.

कोरोनाच्या आणखी चार लसी सध्या मंजूरीच्या वाटेवर असून या लसी निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या ड्रग्ज कंट्रोलरकडे जाऊ शकतात, अशी माहिती आरोग्य मंत्रालयाने काल मंगळवारी दिली आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भुषण यांनी म्हटलं की, झायडस कॅडिला, स्फुटनिक-व्ही, बायोलॉजिकल ई आणि जेनोव्हा (Zydus Cadila, Sputnik V, Biological E and Gennova) या चार लशी सध्या क्लिनिकल चाचण्यांच्या प्रक्रियेत आहेत.

India reports 15,968 new #COVID19 cases, 17,817 discharges and 202 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

गेल्या 24 तासांत भारतात 15,968 नवे रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील एकूण आजवरच्या रुग्णांची संख्या ही 1,04,95,147 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत एकूण 17,817 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील एकूण आजवरच्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,01,29,111 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत देशात 202 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील एकूण आजवरच्या मृतांची संख्या ही 1,51,529 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशात एकूण 2,14,507 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

A total of 18,34,89,114 samples tested for #COVID19 till 12th January, of which 8,36,227 samples were tested yesterday: India Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/waxLTEC44q

गेल्या 24 तासांत कोरोनाच्या एकूण 8,36,227 चाचण्या केल्या गेल्या आहेत. या नव्या चाचण्यांसह देशातील आजवरच्या एकूण चाचण्यांची संख्या ही 18,34,89,114 वर जाऊन पोहोचली आहे. याबाबतची माहिती India Council of Medical Research (ICMR) ने दिली आहे.

Total 9.63-lakh doses have been received for Maharashtra from Serum Institute of India. All doses were received by Health Dept at Pune last night and from there they were distributed to different cities/districts of the state: Maharashtra Health Department #Covishield

