Corona Update : नव्या स्ट्रेनचे 20 रुग्ण आढळले; गेल्या 24 तासांत 286 रुग्णांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : गेल्या एका वर्षापासून जगभरात धुमाकूळ घालणाऱ्या कोरोना व्हायरसचा नवा स्ट्रेन गेल्या आठवड्यात ब्रिटनमध्ये सापडला होता. हा नवा स्ट्रेन अत्यंत संसर्गजन्य असून आधीच्या कोरोना व्हायरसपेक्षा अधिक गतीने पसरतो. त्यामुळे जगभरात वेगाने हा आपले हातपाय पसरत असल्याचे पहायला मिळत आहे. या नव्या स्ट्रेनचे भारतात आतापर्यंत 20 रुग्ण आढळल्याची माहिती मिळते आहे. या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती आटोक्यात असली तरीही काळजी घेण्याचे संकेतच प्रशासनाकडून मिळत आहेत.

India reports 20,550 new COVID-19 cases, 26,572 recoveries, and 286 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

गेल्या 24 तासांत भारतात 20,550 नवे कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह आजवरच्या एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ही 1,02,44,853 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 26,572 रुग्ण बरे झाले आहेत. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह एकूण आजवरच्या बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 9,83,4141 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशात एकूण ऍक्टीव्ह रुग्णांची संख्या ही 2,62,272 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 286 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांच्या आकडेवारीसह आजवरच्या एकूण कोरोना मृतांची संख्या ही 1,48,439 वर जाऊन पोहोचली आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

Maharashtra reports 3,018 new #COVID19 cases, 5,572 discharges, and 68 deaths today, as per State Health Department

Total cases: 19,25,066

Total recoveries: 18,20,021

Total active cases: 54,537

Total Deaths: 49,373

Recovery rate in the state is 94.54% pic.twitter.com/iqI4cpIEid

— ANI (@ANI) December 29, 2020