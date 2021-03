Corona Update : देशात काल 23,285 नवे रुग्ण; अर्ध्याहून अधिक रुग्ण महाराष्ट्रात

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे 23,285 नवे रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या ही 1,13,08,846 वर जाऊन पोहोचली आहे. भारतात काल 15,157 रुग्ण बरे झाले आहेत. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,09,53,303 वर पोहोचली आहे. काल देशात 117 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोना मृतांची संख्या ही 1,58,306 वर पोहोचली आहे. सध्या देशात 1,97,237 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. भारतात आतापर्यंत 2,61,64,920 लोकांना लस देण्यात आली आहे.

India reports 23,285 new #COVID19 cases, 15,157 recoveries, and 117 deaths in the last 24 hours

राज्यात आज 14317 कोरोना बाधीत रुग्णांची वाढ झाली व आज नवीन 7193 कोरोना बाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. एकूण 2106400 रुग्ण बरे होऊन दवाखान्यातून घरी पाठविण्यात आले आहेत.राज्यात एकूण 106070 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता 92.94% झाले आहे.

Today, newly 14317 patients have been tested as positive in the state. Also newly 7193 patients have been cured today. Totally 2106400 patients are cured & discharged from the hospitals. Total Active patients are 106070.The patient recovery rate in the state is 92.94%.

— Rajesh Tope (@rajeshtope11) March 11, 2021