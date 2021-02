Corona : नवी रुग्णसंख्या 10 हजारच्या आत; गेल्या 24 तासांत 81 रुग्णांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत 9,121 नवे कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या ही 1,09,25,710 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 11,805 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,06,33,025 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत देशात 81 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 1,55,813 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशात 1,36,872 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. भारतात 16 जानेवारीपासून लसीकरणाची मोहिम सुरु करण्यात आली असून आतापर्यंत 87,20,822 जणांना लस दिली गेली आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

India reports 9,121 new #COVID19 cases, 11,805 discharges, and 81 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

