Corona Update : गेल्या 24 तासांत नवे 15,144 रुग्ण; 181 रुग्णांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : काल देशभरात लसीकरणास सुरवात झाली. देशात ठिकठिकाणच्या लसीकरण केंद्रामध्ये ही प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. लसीकरणाच्या पहिल्या दिवशी देशभरातील एक लाख 65 हजार करोना योद्ध्यांना लशीची पहिली मात्रा टोचण्यात आली.

India reports 15,144 new #COVID19 cases, 17,170 discharges and 181 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,05,57,985

Active cases: 2,08,826

Total discharges: 1,01,96,885

Death toll: 1,52,274 pic.twitter.com/vlWULCm4Ul

— ANI (@ANI) January 17, 2021