Corona : देशात 113 रुग्णांचा शनिवारी मृत्यू; रुग्णसंख्येत वाढ

नवी दिल्ली : घसरतीला लागलेली कोरोनाची आकडेवारी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस पुन्हा एकदा वाढताना दिसून येत आहे. कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये झालेली ही वाढ चिंताजनक मानली जात असून खबरदारी घेण्याचं आवाहन पुन्हा एकदा प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र राज्यात देखील कोरोनाने पुन्हा एकदा आपलं डोकं वर काढलं आहे. प्रामुख्याने विदर्भात कोरोनाचा धुमाकूळ वाढलेला दिसून येतो आहे. या पार्श्वभूमीवरच कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाची तयारी सुरु आहे. तर आता खासगी रुग्णालयांमध्ये करोना प्रतिबंधक लसीसाठी 250 रुपये प्रतिडोस प्रमाणे मिळू शकते, अशी माहिती राज्याचे आरोग्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी दिली आहे.

India reports 16,752 new #COVID19 cases, 11,718 discharges and 113 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total cases: 1,10,96,731

Total discharges: 1,07,75,169

Death toll: 1,57,051

Active cases: 1,64,511

Total Vaccination: 1,43,01,266 pic.twitter.com/8PrQ7bjHmG

