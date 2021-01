Corona Update : राज्यात 2,752 नवे रुग्ण; गेल्या 24 तासांत देशात 131 रुग्णांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : गेल्या 24 तासांत भारतात 13,203 कोरोनाचे नवे रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ही 1,06,67,736 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे 13,298 रुग्ण बरे झाले आहेत. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या संख्या ही 1,03,30,084 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 131 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोना मृतांची संख्या ही 1,53,470 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशात 1,84,182 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. भारतात 16 जानेवारीपासून लसीकरणास सुरवात झाली आहे. त्यानुसार, आतापर्यंत 16,15,504 लोकांना लस देण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

India reports 13,203 new #COVID19 cases, 13,298 discharges and 131 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

गेल्या 24 तासांत 5,70,246 चाचण्या केल्या गेल्या. या नव्या चाचण्यांसह देशातील एकूण आजवरच्या कोरोना चाचण्यांची संख्या ही 19,23,37,117 वर पोहोचली आहे. याबाबतची माहिती Indian Council of Medical Research (ICMR) दिली आहे.

A total of 19,23,37,117 samples tested for #COVID19 up to 24th January. Of these, 5,70,246 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/G21q3t1pjG

— ANI (@ANI) January 25, 2021