Corona Update : गेल्या 24 तासांत 137 रुग्णांचा मृत्यू; 5,50,426 कोरोनाच्या चाचण्या

नवी दिल्ली : गेल्या 24 तासांत भारतात कोरोनाचे नवे 12,689 रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण रुग्णांची संख्या ही 1,06,89,527 वर पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 13,320 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,03,59,305 वर पोहोचली आहे.

A total of 19,36,13,120 samples tested for #COVID19 up to 26th January. Of these, 5,50,426 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/tNPk9ER5F9

— ANI (@ANI) January 27, 2021