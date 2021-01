Corona Update : देशात रुग्णसंख्या मंदावली, नव्या स्ट्रेनचा शिरकाव; ब्रिटनमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन

नवी दिल्ली : गेल्या एका वर्षापासून जगभरात हाहाकार माजवणाऱ्या कोरोनाचा धुमाकूळ अद्याप संपुष्टात आला नाहीये. अनेक युरोपिय देशांमध्ये आपत्कालीन पातळीवर सध्या लशीकरण होत आहे. भारतात देखील दोन लशींना मान्यता दिली गेली असून लवकरच लशीकरणास सुरवात होणार आहे. अशातच कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनचा शोध लागल्यामुळे चिंता पुन्हा वाढल्या आहेत. हा स्ट्रेन जगभरात वेगाने पसरत असून भारतात देखील याचे रुग्ण आढळून आले आहेत. अद्याप भारताता नव्या स्ट्रेनचे 58 रुग्ण आढळले आहेत. या नव्या स्ट्रेनच्या पार्श्वभूमीवरच ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांनी फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत देशात लॉकडाऊन लागू केला आहे.

India reports 16,375 new COVID-19 cases, 29,091 recoveries, and 201 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,03,56,845

Active cases: 2,31,036

Total recoveries: 99,75,958

Death toll: 1,49,850 pic.twitter.com/FpHMvaqjDG

— ANI (@ANI) January 5, 2021