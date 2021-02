Corona : देशातील चार राज्यात रुग्णसंख्या शून्यावर; गेल्या 24 तासांत 11,764 रुग्ण बरे

नवी दिल्ली : कोरोना महासंकटाची भारतातील परिस्थिती आता हळूहळू आटोक्यात येत असल्याचं चित्र आहे. भारतातील काही भागांमध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळला नसल्याचं चित्र दिसून येतंय. गेल्या मंगळवारी देशातील चार राज्यांमध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळून आला नाहीये. तर 19 राज्यांमध्ये मंगळवारी कोरोनामुळे एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाल्याची नोंद नाहीये. इतकचं नाही तर 19 राज्यांमध्ये 2 हजारहून कमी ऍक्टीव्ह रुग्ण आहेत. यामुळे सध्या देशात 1.41 लाख सक्रिय रुग्ण आहेत. यातील अधिकतर रुग्ण आपापल्या घरातच होम आयसोलेशनमध्ये आहेत.

India reports 12,923 new #COVID19 cases, 11,764 discharges, and 108 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry Total cases: 1,08,71,294

Total discharges: 1,05,73,372

Death toll: 1,55,360

Active cases: 1,42,562 Total Vaccination: 70,17,114 pic.twitter.com/qn32Iersvx — ANI (@ANI) February 11, 2021

भारतात गेल्या 24 तासांत 12,923 नवे रुग्ण आढळले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण रुग्णांची संख्या ही 1,08,71,294 वर पोहोचली आहे. काल 11,764 लोकांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,05,73,372 वर पोहोचली आहे. काल 108 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 1,55,360 वर जाऊन पोहोचली आहे.

हेही वाचा - ट्विटरची अर्धवट बंदी; सरकार करु शकते कंपनी अधिकाऱ्यांवर अटकेची कारवाई

सध्या देशात 1,42,562 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. भारतात आतापर्यंत 70,17,114 लोकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. देशात आतापर्यंत 57 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना लस दिली गेली आहे. काल राज्यात 6,99,185 चाचण्या करण्यात आल्या. या नव्या चाचण्यांसह देशातील आजवरच्या एकूण चाचण्यांची संख्या ही 20,40,23,840 वर पोहोचली आहे. याबाबतची माहिती Indian Council of Medical Research (ICMR) दिली आहे.

A total of 20,40,23,840 samples tested for #COVID19 up to 10th February. Of these, 6,99,185 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/YINowhpf5e — ANI (@ANI) February 11, 2021

महाराष्ट्रात काल 3,451 नवे रुग्ण सापडले. या नव्या रुग्णांसह राज्यातील आजवरच्या एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या ही 20,52,253 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 30 जणांचा मृत्यू राज्यात झाला आहे. या नव्या मृतांसह राज्यातील एकूण मृतांची संख्या ही 51,390 वर पोहोचली आहे. काल 2,421 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह राज्यातील आजवरच्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 19,63,946 वर जाऊन पोहोचली आहे.

Maharashtra reports 3,451 new COVID-19 cases, 2,421 discharges, and 30 deaths in the last 24 hours, as per State Health Department Total cases: 20,52,253

Total recoveries: 19,63,946

Active cases: 35,633

Death toll: 51,390 pic.twitter.com/XctaroQBug — ANI (@ANI) February 10, 2021

आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ओडिसा, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, अंदमान निकोबार, मणिपुर, पुदुच्चेरी, नागालँड, लक्षद्वीप, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्कीम, दमन-दीव आणि दादरा नागर हवेली तसेच लडाखमध्ये मंगळवारी एका देखील रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. महाराष्ट्र आणि केरळ या दोन राज्यांमध्ये सध्या 71 टक्के रुग्ण सक्रिय आहेत.