Corona Update: रुग्णसंख्या मंदावली; गेल्या 24 तासांत भारतात 13,965 रुग्णांना डिस्चार्ज

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत 13,052 नवे रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या ही 1,07,46,183 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत भारतात 13,965 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,04,23,125 वर पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 127 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोना मृतांची संख्या ही 1,54,274 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशात एकूण 1,68,784 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

India reports 13,052 new COVID-19 cases, 13,965 discharges, and 127 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,07,46,183

Total recoveries: 1,04,23,125

Death toll: 1,54,274

Active cases: 1,68,784 pic.twitter.com/WgU7DiXthz

— ANI (@ANI) January 31, 2021