Corona Update : गेल्या 24 तासांत 11,805 रुग्ण बरे;राज्यात काल 2,768 नवे रुग्ण

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांमध्ये कोरोनाचे नवे 12,059 सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या ही 1,08,26,363 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 11,805 रुग्ण बरे झाले आहेत. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,05,22,601 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 78 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या 1,54,996 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशात 1,48,766 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. भारतात आतापर्यंत 57,75,322 जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

Maharashtra reports 2,768 new COVID-19 cases, 1,739 recoveries, and 25 deaths in the last 24 hours, as per State Health Department

Total cases: 20,41,398

Total recoveries: 19,53,926

Active cases: 34,934

Death toll: 51,280 pic.twitter.com/UeMvpZwpCj

— ANI (@ANI) February 6, 2021