Corona Update : रिकव्हरी रेट 95 टक्के; देशात 3,22,366 ऍक्टीव्ह रुग्ण

नवी दिल्ली : काल बुधवारी भारतामध्ये नवे 24,010 रुग्ण सापडले. तर भारताचा सध्याचा रिकव्हरी रेट हा 95 टक्के आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे. गेल्या 24 तासांत सापडलेल्या नव्या रुग्णांसह भारतातील एकूण आजवरच्या कोरोनाबाधितांची संख्या ही 99,56,558 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 355 कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या रुग्णांच्या मृत्यूसह एकूण मृतांची संख्या 1,44,451 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशात 3,22,366 इतके कोरोनाचे ऍक्टीव्ह रुग्ण आहेत.

A total of 15,78,05,240 samples tested for #COVID19 up to 16th December. Of these, 11,58,960 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/wfAXbhISZk

गेल्या 24 तासांत 11,58,960 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. या नव्या चाचण्यांसह एकूण आजवर 15,78,05,240 कोरोनाचाचण्या करण्यात आल्या आहेत. याबाबतची माहिती इंडियन काऊंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने दिली आहे.

With 24,010 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 99,56,558

With 355 new deaths, toll mounts to 1,44,451. Total active cases at 3,22,366

Total discharged cases at 94,89,740 with 33,291 new discharges in the last 24 hours. pic.twitter.com/dR9PCyWk0r

