Corona Update : गेल्या 24 तासांत 18,645 कोरोनाचे नवे रुग्ण; 16 जानेवारीपासून देशात लसीकरण

नवी दिल्ली : गेल्या जवळपास दहा महिन्यांपासून सगळ्यांच्या चिंतेचा विषय ठरलेल्या कोरोनावर आता लस तयार झाली असून, ती सामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे कामही सुरू झाले आहे. ब्रिटनसह युरोपातील आणि पश्चिमेतील इतर देशांमध्ये लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. आता भारतातही लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे. येत्या 16 जानेवारीपासून भारतात लसीकरणास सुरवात होईल.

भारतात गेल्या 24 तासांत 18,645 कोरोनाचे नवे रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ही 1,04,50,284 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत कोरोनाच्या 19,299 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील एकूण आजवरच्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,00,75,950 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 201 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून आजवरच्या एकूण कोरोनाबाधित मृतांची संख्या ही 1,50,999 वर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या देशात 2,23,335 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

