Corona : गेल्या 24 तासांत 100 रुग्णांचा मृत्यू; राज्यात 3663 नवे रुग्ण

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे नवे 11,610 रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण रुग्णांची संख्या ही 1,09,37,320 वर पोहोचली आहे. काल भारतात 11,833 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला गेला आहे. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,06,44,858 वर पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत भारतात 100 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 1,55,913 वर पोहोचली आहे. सध्या देशातील ऍक्टीव्ह रुग्णांची संख्या ही 1,36,549 वर पोहोचली आहे. भारतात आतापर्यंत 89,99,230 जणांना लस दिली गेली आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

India reports 11,610 new #COVID19 cases, 11,833 discharges, and 100 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

भारतात काल 6,44,931 जणांची कोरोना टेस्ट करण्यात आली आहे. या नव्या टेस्टसह भारतातील आजवरच्या एकूण चाचण्यांची संख्या ही 20,79,77,229 वर पोहोचली आहे. याबाबतची माहिती Indian Council of Medical Research ने दिली आहे.

Today, newly 3663 patients have been tested as positive in the state. Also newly 2700 patients have been cured today. Totally 1981408 patients are cured & discharged from the hospitals. Total Active patients are 37125.The patient recovery rate in the state is 95.66%.

— Rajesh Tope (@rajeshtope11) February 16, 2021