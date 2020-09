Corona Updates: देशातील रुग्णांची संख्या 62 लाखांच्या वर; चाचण्यांचे प्रमाण घटले

नवी दिल्ली: देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा 62 लाखांच्या वर गेला आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचे 80 हजार 472 कोरोनाचे नवीन रुग्ण आढळले असून 1,179 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मागील दिवसातील वाढ चिंताजनक आहे. कारण अदल्या दिवशी देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा उतरून 70 हजारांपर्यंत गेला होता. तसेच प्रतिदिन मृत्यूंचा आकडाही जवळपास महिन्यानंतर 1 हजारांच्या खाली आला होता. पण आता कोरोना परिस्थिती जैसे थी झाली आहे, रोज जवळपास 80 ते 90 हजार रुग्ण आढळत आहेत.

देशात सध्या कोरोनाची बाधा झालेल्यांचा आकडा 62 लाख 25 हजार 764 वर गेला आहे. तर 9 लाख 40 हजार 441 कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे आतापर्यंत देशात 51 लाख 87 हजार 826 कोरोना रुग्ण बरे होऊन घरी परतले असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Ministry of Health & Family Welfare) दिली आहे.

India's #COVID19 tally crosses 62-lakh mark with a spike of 80,472 new cases & 1,179 deaths reported in last 24 hours.

देशातील १४ कोटी जणांना संसर्गाची बाधा होऊन गेली?

मंगळवारी देशात सोमवारपेक्षा कमी कोरोना चाचण्या झाल्याचे दिसून आले आहे. देशात मंगळवारी कोरोनाच्या 10 लाख 86 हजार 688 चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या. तर आतापर्यंत देशात कोरोनाच्या 7 कोटी 41 लाख 96 हजार 729 चाचण्या झाल्याची माहिती आयसीएमआरने ( Indian Council of Medical Research) दिली आहे.

A total of 7,41,96,729 samples tested for #COVID19, up to 29th September. Of these, 10,86,688 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/M9OGx2CUNj

— ANI (@ANI) September 30, 2020