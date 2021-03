Corona Update: कोरोनाने मोडला 111 दिवसांचा विक्रम, सप्टेंबरनंतर सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण

नवी दिल्ली- भारतात दररोज कोरोना बाधितांचे प्रमाण वाढत आहे. शुक्रवारी तर रुग्ण वाढीच्या संख्येने 111 दिवसांचा विक्रम मोडला. शुक्रवारी देशभरात कोरोना बाधितांची संख्या सुमारे 40 हजारांनी वाढली आहे. तर देशभरात सक्रिय रुग्णांची संख्या मागील वर्षीच्या सप्टेंबरनंतर सर्वाधिक आढळून आली आहे. देशात कोरोनाच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या वाढून 2.9 लाख झाली आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, मागील तीन दिवसांत सक्रिय रुग्णांमध्ये 54 हजारांची वाढ झाली आहे. तर गुरुवारी देशभरात 19 हजार सक्रिय रुग्ण वाढले. हा आकडा 10 सप्टेंबरनंतरचा एका दिवसातील सर्वाधिक आहे. मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये कोरोना सर्वोच्च पातळीवर होता आणि देशभरात दररोज 90 हजार प्रकरणे समोर येत होती.

देशातील 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातही सक्रिय रुग्ण वाढत आहे. सक्रिय रुग्णांची संख्या वाढणे केवळ हा विषाणू पसरण्याचा संकेत नाही तर येणाऱ्या दिवसांत मृत्यूचे प्रमाण वाढण्याचे कारणही ठरू शकते. एका दिवसात देशात कोरोना विषाणूची लागण झाल्यामुळे 188 जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. जी 14 जानेवारीनंतरची सर्वाधिक संख्या आहे.

India reports 40,953 new #COVID19 cases, 23,653 recoveries and 188 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

भारतात शुक्रवारी कोरोनाचे 40,953 नवे रुग्ण आढळून आले. गुरुवारपेक्षा ही संख्या जास्त आहे. सात दिवसांच्या सरासरी प्रकरणांपेक्षा ही संख्या 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. सध्या 2,88,394 सक्रिय रुग्ण आहेत. तर कोरोनामुळे 1,59,558 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर आतापर्यंत 4,20,63,392 जणांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे.

दरम्यान, शुक्रवारी महाराष्ट्रात कोरोनाचे 25,681 नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत. ही संख्या गुरुवारच्या तुलनेत थोडी कमी होती. केवळ मुंबईतच शुक्रवारी 3 हजारपेक्षा जास्त रुग्णांची नोंद झाली आहे. जी एका दिवसांत सर्वाधिक आहे.

A total of 23,24,31,517 samples tested for #COVID19 up to 19th March 2021. Of these, a total of 10,60,971 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/m1jakJN5tn

— ANI (@ANI) March 20, 2021